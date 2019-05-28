ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 69:68 в пользу гостей.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 19 баллов. В составе «Зенита» 15 баллов в свой актив записал Марко Симонович.

Счёт в серии — 3:0 в пользу ЦСКА, который, таким образом, стал первым финалистом турнира. Соперником армейцев по финалу станет победитель противостояния казанского УНИКСа и подмосковных «Химок».

Ранее сообщалось, что «Химки» вышли вперёд в серии плей-офф ВТБ с УНИКСом.