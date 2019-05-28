Диц признан лучшим защитником КХЛ в сезоне-2018/19

Хоккеист астанинского «Барыса» Дарен Диц признан лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам регулярного чемпионата 25-летний Диц набрал 53 (15 + 38) очка, а в играх плей-офф — 4 (1 + 3) очка.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2018/19.