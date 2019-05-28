Диц признан лучшим защитником КХЛ в сезоне-2018/19

Короткая ссылка
Хоккеист астанинского «Барыса» Дарен Диц признан лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.
Диц признан лучшим защитником КХЛ в сезоне-2018/19
  • © Matti Matikainen/Newspix24
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам регулярного чемпионата 25-летний Диц набрал 53 (15 + 38) очка, а в играх плей-офф — 4 (1 + 3) очка.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить