Диц признан лучшим защитником КХЛ в сезоне-2018/19
Хоккеист астанинского «Барыса» Дарен Диц признан лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.
- © Matti Matikainen/Newspix24
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
По итогам регулярного чемпионата 25-летний Диц набрал 53 (15 + 38) очка, а в играх плей-офф — 4 (1 + 3) очка.
Ранее сообщалось, что «Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2018/19.
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