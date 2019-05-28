«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2018/19

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг клубов, обновлённый по итогам сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, рейтинг по итогам сезона, который является «объективной оценкой деятельности клубов во всех аспектах хоккейной деятельности — спортивные результаты, соблюдение финансовой дисциплины, работа со зрителями для улучшения их положительного опыта посещения хоккейных матчей», возглавил финский «Йокерит», завершивший сезон на четвёртом месте в Западной конференции, но проигравший в первом раунде плей-офф.

На втором место расположился петербургский СКА, а на третьем — обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА.

Замыкают рейтинг череповецкая «Северсталь», братиславкий «Слован» и владивостокский «Адмирал».

Ранее сообщалось, что КХЛ перевела «Торпедо» в Западную конференцию.