Совет директоров «Спартака» оставил Кононова главным тренером команды

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» принял решение оставить Олега Кононова на должности главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2019 года. Под его руководством команда выиграла девять матчей, проиграла семь и сыграла вничью в четырёх, завершив сезон на пятом месте в РПЛ, вылетев из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России на стадии квалификации, группового этапа и четвертьфинала соответственно.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» признал неудовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19.