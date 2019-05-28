Совет директоров «Спартака» оставил Кононова главным тренером команды
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2019 года. Под его руководством команда выиграла девять матчей, проиграла семь и сыграла вничью в четырёх, завершив сезон на пятом месте в РПЛ, вылетев из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России на стадии квалификации, группового этапа и четвертьфинала соответственно.
Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» признал неудовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19.