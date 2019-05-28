Совет директоров «Спартака» признал неудовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» подвёл итоги выступления команды в сезоне-2018/19.

Как сообщает пресс-служба клуба, выступления команды во всех турнирах, в которых она участвовала, признаны неудовлетворительными.

По итогам сезона в РПЛ «Спартак» занял пятое место, пробившись в Лигу Европы. В Лиге чемпионов красно-белые не сумели квалифицироваться в основной раунд, а в Лиге Европы — преодолеть групповой этап. В Кубке России «Спартак» завершил выступление на стадии 1/4 финала.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как проходит заседание совета директоров.