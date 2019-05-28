Совет директоров «Спартака» признал неудовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19

Короткая ссылка
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» подвёл итоги выступления команды в сезоне-2018/19.
Совет директоров «Спартака» признал неудовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, выступления команды во всех турнирах, в которых она участвовала, признаны неудовлетворительными.

По итогам сезона в РПЛ «Спартак» занял пятое место, пробившись в Лигу Европы. В Лиге чемпионов красно-белые не сумели квалифицироваться в основной раунд, а в Лиге Европы — преодолеть групповой этап. В Кубке России «Спартак» завершил выступление на стадии 1/4 финала.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как проходит заседание совета директоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить