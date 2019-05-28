Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»

Бразильский функционер Леонардо покинул должность спортивного директора итальянского футбольного клуба «Милан».

Как сообщает пресс-служба россонери, 49-летний функционер ушёл с должности по собственному желанию.

Отмечается, что имя нового спортивного директора будет объявлено в ближайшие дни.

Леонардо, выступавший за «Милан» в качестве футболиста, а также работавший главным тренером команды в сезоне-2009/10 занял должность спортивного директора клуба летом 2018 года.

По итогам нынешнего сезона «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Дженнаро Гаттузо заявил об уходе из Милана.