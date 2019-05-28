Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»
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Как сообщает пресс-служба россонери, 49-летний функционер ушёл с должности по собственному желанию.
Отмечается, что имя нового спортивного директора будет объявлено в ближайшие дни.
Леонардо, выступавший за «Милан» в качестве футболиста, а также работавший главным тренером команды в сезоне-2009/10 занял должность спортивного директора клуба летом 2018 года.
По итогам нынешнего сезона «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее Дженнаро Гаттузо заявил об уходе из Милана.