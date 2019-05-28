Гаттузо заявил об уходе из Милана

Короткая ссылка
Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо подал в отставку после полутора лет работы главным тренером клуба.
Гаттузо заявил об уходе из Милана
  • Reuters

«Непросто принимать решение об уходе из «Милана», но я обязан это сделать. Оно пришло не в определённый момент, а по совокупности 18 месяцев, которые я провёл в качестве наставника команды, которая для меня никогда не будет такой же, как другие. Я прожил это время со страстью, никогда его не забуду. Это мой тяжёлый, но осмысленный выбор», — приводит слова тренера La Repubblica.

В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба. В 2017 году легенда клуба возглавил команду. Сезон-2018/2019 «Милан» завершил на пятом месте в турнирной таблице Серии А, не попав в зону Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл СПАЛ в 38-м туре Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить