Гаттузо заявил об уходе из Милана

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо подал в отставку после полутора лет работы главным тренером клуба.

«Непросто принимать решение об уходе из «Милана», но я обязан это сделать. Оно пришло не в определённый момент, а по совокупности 18 месяцев, которые я провёл в качестве наставника команды, которая для меня никогда не будет такой же, как другие. Я прожил это время со страстью, никогда его не забуду. Это мой тяжёлый, но осмысленный выбор», — приводит слова тренера La Repubblica.

В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба. В 2017 году легенда клуба возглавил команду. Сезон-2018/2019 «Милан» завершил на пятом месте в турнирной таблице Серии А, не попав в зону Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл СПАЛ в 38-м туре Серии А.