НХЛ не будет проводить предсезонные матчи в Китае в 2019 году

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Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что лига приняла решение не проводить предсезонные матчи в 2019 году в Китае.
НХЛ не будет проводить предсезонные матчи в Китае в 2019 году
  • © pixabay.com

По словам Дэйли, которые приводит пресс-служба лиги, такое решение было принято из-за логистических проблем, связанных с подготовкой Китая к празднованию 70-летия образования страны.

«Это не означает, что мы приостанавливаем работу по своей стратегии в Китае, наоборот, мы собираемся удвоить усилия и расширить своё присутствие в этой стране», — добавил вице-комиссар.

В прошлом сезоне в Китае прошли две игры «Бостон Брюинз» и «Калгари Флеймз», а в сезоне-2017/18 — «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».

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