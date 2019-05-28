В «Автомобилисте» рассказали о формировании состава на следующий сезон КХЛ

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Победитель Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» продолжает формировать состав на следующий сезон.
В «Автомобилисте» рассказали о формировании состава на следующий сезон КХЛ
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«Клуб продлил контракт с лучшим голкипером МХЛ прошлого сезона Владимиром Галкиным. Также «Автомобилист» продлил контракты с Кириллом Галюком, Артёмом Швайковским и Данилом Мыльниковым. Помимо того, заключены контракты с форвардами Степаном Грымзиным и Владимиром Гайдеиком», — сообщает официальный сайт команды. 

В прошлом сезоне «Автомобилист» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Салавату Юлаеву» (1:4).

Ранее сообщалось, что «Слован» не нашёл спонсоров для выступления в КХЛ и вернётся в чемпионат Словакии.

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