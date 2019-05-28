Симонян о работе Кононова в «Спартаке»: за полгода игру не поставишь

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал, какое впечатление на него производит футбол московского «Спартака» под руководством Олега Кононова.
Симонян о работе Кононова в «Спартаке»: за полгода игру не поставишь
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Он проработал с красно-белыми менее полугода. За это время игру не поставишь при всём желании. В «Краснодаре» его команда проповедовала комбинационный футбол, играла остро. После него пришёл Шалимов, и стиль остался. За ним заступил Мусаев — и то же самое. Необходимо просто набраться терпения», — заявил Симонян.

Ветеран отметил, что не хочет выступать в роли критика, но ему важно, чтобы у «Спартака» появилась поставленная игра, причём не столь важно, спартаковская или нет.

«Должны присутствовать контроль мяча, обострение, переход от атаки в оборону и наоборот. Это компетенция главного тренера. Карреру в последнее время многие вспоминают, заступаются за него. Да, он выиграл золото, но я его обвинял и во многих неудачах. В нескольких матчах при нём красно-белые пропускали на последних минутах. И в этом прямая вина главного тренера», — добавил Симонян.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд критически отозвался о работе Кононова.

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