Рейнгольд: Кононов так и не понял, куда попал

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд критически отозвался о работе главного тренера команды Олега Кононова по итогам чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.

«То, что «Спартак» демонстрировал в этом сезоне, это не футбол. Кононов не справился со своей работой. Он так и не понял, куда попал, команда мучается. Кононов ответственен за результат, с него и спрос. То ли он не готов как тренер, то ли не желает работать в этом коллективе. Это стыд и позор», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».

По итогам сезона-2018/2019 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и примет участие в квалификации Лиги Европы.

Ранее Кононов отказался отвечать на вопрос, доволен ли он своей работой в «Спартаке».