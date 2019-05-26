Рейнгольд: Кононов так и не понял, куда попал
- РИА Новости
«То, что «Спартак» демонстрировал в этом сезоне, это не футбол. Кононов не справился со своей работой. Он так и не понял, куда попал, команда мучается. Кононов ответственен за результат, с него и спрос. То ли он не готов как тренер, то ли не желает работать в этом коллективе. Это стыд и позор», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».
По итогам сезона-2018/2019 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и примет участие в квалификации Лиги Европы.
Ранее Кононов отказался отвечать на вопрос, доволен ли он своей работой в «Спартаке».