РФС сообщил о прибыли в 166 млн рублей за 2018 год

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Глава контрольно-ревизионной комиссии Российского футбольного союза (РФС) Иван Перонко рассказал о доходах и прибыли организации за 2018 год.
РФС сообщил о прибыли в 166 млн рублей за 2018 год
  • РИА Новости

«Доходы РФС в 2018 году увеличились на треть. Основная часть увеличения пришлась на мероприятия, связанные с чемпионатом мира. На 470 млн выросла выручка от операционной деятельности РФС. Это положительный момент. Чистая прибыль РФС в 2018 году составила 166 млн рублей. Мы оцениваем ситуацию как нормальную, но РФС необходимо продолжать работу», — приводит слова Перонко РИА Новости.

Также глава контрольно-ревизионной комиссии РФС отметил, что дебиторская задолженность организации на 1 января 2019 года составила около 420 млн рублей.

Ранее Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ.

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