Боец UFC Ян рассказал о подготовке к бою с Риверой

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Россиянин Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о процессе подготовки к следующему поединку.
Боец UFC Ян рассказал о подготовке к бою с Риверой
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«До взвешивания осталось 11 дней. Этого времени должно хватить, чтобы спокойно акклиматизироваться и пройти весогонку. Мы уже забронировали отель в Чикаго, рядом с которым есть зал, где мы проведём часть тренировок. Сейчас мой вес составляет 68,5 кг, осталось согнать всего семь», — цитирует россиянина пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Поединок Петра Яна с Джимми Риверой состоится 8 июня на турнире UFC 238.

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