Менеджер Нурмагомедова рассказал подробности нападения Макгрегора на автобус его клиента

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскрыл подробности инцидента, когда на автобус его клиента напали Конор Макгрегор и его друзья.
Менеджер Нурмагомедова рассказал подробности нападения Макгрегора на автобус его клиента
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«Когда это произошло, я хотел быстрее выпрыгнуть из автобуса. Хабиб спокойно сидел и улыбался. Я был очень зол, создавалось впечатление, что мы попали в засаду, нас атаковали 20—30 парней!» — приводит слова менеджера BJPenn.

По его словам, он в тот момент хотел быстрее покинуть автобус, но его схватил шведский боец Илир Латифи. Менеджер также добавил, что Нурмагомедов призвал его успокоиться. 

«Хабиб сказал: «Если приходят гангстеры, они не берут с собой камеры». Но Конор пришёл со своей бригадой и видеокамерами. Хабиб даже не встал, он продолжал улыбаться», — сказал Нурмагомедов.

Макгрегор потерпел поражение в титульном бою с Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Ирландец сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма.

Ранее Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым.

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