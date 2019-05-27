Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым
- Reuters
«Я делаю взвешенные решения в клетке. Даже в поражениях. Я вижу, есть ли выход из боя, и вижу, когда им нужно воспользоваться. Я знаю, когда нужно продолжить жить, чтобы дальше бороться — нужно проявлять интеллект», — сказал Макгрегор в подкасте Энтони Роббинса.
По его мнению, бывают ситуации, когда невозможно не сдаться, и это был как раз такой случай. При этом Макгрегор сказал, что в дальнейшей битве он вернул своё.
Макгрегор потерпел поражение в титульном бою от Нурмагомедова в октябре 2018 года. Ирландец сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма.
Ранее в сети появилось видео спарринга Нурмагомедова с отцом.