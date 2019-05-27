Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, почему решил сдаться в поединке с действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я делаю взвешенные решения в клетке. Даже в поражениях. Я вижу, есть ли выход из боя, и вижу, когда им нужно воспользоваться. Я знаю, когда нужно продолжить жить, чтобы дальше бороться — нужно проявлять интеллект», — сказал Макгрегор в подкасте Энтони Роббинса.

По его мнению, бывают ситуации, когда невозможно не сдаться, и это был как раз такой случай. При этом Макгрегор сказал, что в дальнейшей битве он вернул своё.

Макгрегор потерпел поражение в титульном бою от Нурмагомедова в октябре 2018 года. Ирландец сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма.

Ранее в сети появилось видео спарринга Нурмагомедова с отцом.