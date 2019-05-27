В сети появилось видео спарринга Нурмагомедова с отцом
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На видеозаписи спортсмен с отцом проводят спарринг. Чемпион UFC пытается повалить Нурмагомедова-старшего.
«Он сказал, что попробует ещё один раз, но результаты такие же, потому что Хабиб борется против самой великой преграды — своего отца Абдулманапа», — написал Мендес в своём Instagram.
Последний бой Нурмагомедов-младший провёл в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке он одолел Конора Макгрегора. Следующим соперником россиянина станет Дастин Порье.
Ранее Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым.