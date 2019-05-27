В сети появилось видео спарринга Нурмагомедова с отцом

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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес опубликовал видео, на котором его подопечный тренируется со своим отцом.
В сети появилось видео спарринга Нурмагомедова с отцом
  • © AFP

На видеозаписи спортсмен с отцом проводят спарринг. Чемпион UFC пытается повалить Нурмагомедова-старшего.

«Он сказал, что попробует ещё один раз, но результаты такие же, потому что Хабиб борется против самой великой преграды — своего отца Абдулманапа», — написал Мендес в своём Instagram.

Последний бой Нурмагомедов-младший провёл в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке он одолел Конора Макгрегора. Следующим соперником россиянина станет Дастин Порье.

Ранее Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым.

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