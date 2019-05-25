Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым
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«За две с половиной недели до моего последнего боя я дрался с молдавским рестлером, ударил его ногой в живот, после чего согнулись два пальца на ноге. Моя нога вздулась, как шарик. Травма вынудила меня сократить объём работы. Я не мог больше бегать, мой вес был слишком большой. Пришлось активно сбрасывать лишние килограммы, я был невероятно обезвожен. До сгонки не спал 48 часов», — заявил Макгрегор в интервью Тони Роббинсу.
Также ирландец добавил, что отменить или перенести бой ему помешал спортивный азарт.
Ранее сообщалось, что боец UFC Фергюсон ответил на оскорбления со стороны менеджера Нурмагомедова.