Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал причину поражения в поединке с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«За две с половиной недели до моего последнего боя я дрался с молдавским рестлером, ударил его ногой в живот, после чего согнулись два пальца на ноге. Моя нога вздулась, как шарик. Травма вынудила меня сократить объём работы. Я не мог больше бегать, мой вес был слишком большой. Пришлось активно сбрасывать лишние килограммы, я был невероятно обезвожен. До сгонки не спал 48 часов», — заявил Макгрегор в интервью Тони Роббинсу.

Также ирландец добавил, что отменить или перенести бой ему помешал спортивный азарт.

Ранее сообщалось, что боец UFC Фергюсон ответил на оскорбления со стороны менеджера Нурмагомедова.