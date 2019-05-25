Боец UFC Фергюсон ответил на оскорбления со стороны менеджера Нурмагомедова
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«Никакой клоунады, лицемер. Али, тебе лучше перестать произносить моё имя, пока я не вытер тобой пол. Ты не стоишь ничего без своих парней, стукач. Ты не имеешь ни гордости, ни смелости, ни стержня. Ты такой же, как и твой чемпион на бумаге Хабиб Нурмагомедов. Скоро увидимся лично», — гласит запись Фергюсона в Twitter.
Свой следующий бой американец проведёт против соотечественника Дональда Серроне на турнире UFC 238.
Ранее сообщалось, что Макгрегор получил травму на тренировке.