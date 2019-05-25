Боец UFC Фергюсон ответил на оскорбления со стороны менеджера Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон назвал менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиза стукачом.

«Никакой клоунады, лицемер. Али, тебе лучше перестать произносить моё имя, пока я не вытер тобой пол. Ты не стоишь ничего без своих парней, стукач. Ты не имеешь ни гордости, ни смелости, ни стержня. Ты такой же, как и твой чемпион на бумаге Хабиб Нурмагомедов. Скоро увидимся лично», — гласит запись Фергюсона в Twitter.

Свой следующий бой американец проведёт против соотечественника Дональда Серроне на турнире UFC 238.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получил травму на тренировке.