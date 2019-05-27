Денисов поблагодарил «Локомотив» за годы, проведённые в клубе

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов, расторгнувший контракт с командой по обоюдному согласию, поблагодарил клуб за время, проведённое в стане железнодорожников.

«Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в команде, которая ставит перед собой максимальные цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов УЕФА. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведённое в коллективе, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медицинский персонал, партнёров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Сёмина, к которому я отношусь с большим уважением», — приводит слова Денисова пресс-служба «Локомотива».

Также футболист добавил, что поддержка болельщиков клуба — его главная победа. В составе «Локомотива» Денисов стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

Ранее «Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон.