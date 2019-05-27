«Астон Вилла» одержала победу над «Дерби» и оформила возвращение в АПЛ

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В финальном матче плей-офф чемпионата Англии среди команд Чемпионшипа «Астон Вилла» обыграла «Дерби» и оформила выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
«Астон Вилла» одержала победу над «Дерби» и оформила возвращение в АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Астон Виллы».

В составе победителей забивали Анвар Эль-Гази и Джон Макгинн. Единственный мяч «Дерби» на счету Мартина Уогхорна.

«Астон Вилла» оформила возвращение в АПЛ, откуда вылетела по итогам сезона-2015/16. Вместе с клубом из Бирмингема повышение в классе завоевали «Шеффилд Юнайтед» и «Норвич Сити»

Ранее Артём Дзюба рассказал о своих шансах на переезд в АПЛ.

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