Дзюба рассказал о своих шансах на переезд в АПЛ

Короткая ссылка
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слухи, согласно которым его ожидает отъезд в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Если говорить о слухах, которые меня отправляют в Англию, то здесь пока 50 на 50. После матчей сборной многое станет понятно», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По итогам сезона-2018/19 нападающий «Зенита» провёл 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

Дзюба является капитаном сборной России по футболу. Свои следующие матча национальная команда сыграет против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить