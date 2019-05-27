Дзюба рассказал о своих шансах на переезд в АПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слухи, согласно которым его ожидает отъезд в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Если говорить о слухах, которые меня отправляют в Англию, то здесь пока 50 на 50. После матчей сборной многое станет понятно», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По итогам сезона-2018/19 нападающий «Зенита» провёл 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

Дзюба является капитаном сборной России по футболу. Свои следующие матча национальная команда сыграет против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2018/19.