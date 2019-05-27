Дзюба рассказал о своих шансах на переезд в АПЛ
«Если говорить о слухах, которые меня отправляют в Англию, то здесь пока 50 на 50. После матчей сборной многое станет понятно», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
По итогам сезона-2018/19 нападающий «Зенита» провёл 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.
Дзюба является капитаном сборной России по футболу. Свои следующие матча национальная команда сыграет против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2018/19.