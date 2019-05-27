Футболист Балотелли назвал причину, по которой его не вызывают в сборную Италии

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли считает, что причиной, по которой его игнорирует тренерский штаб сборной, является расизм на трибунах.

«Если я не попадаю в национальную сборную, то это частично и моя вина. Например, когда я играл за «Ливерпуль», выглядел не лучшим образом, и меня не вызвали. Но есть и другие причины. Не знаю, связано это с моим сильным характером или с чем-то другим. Удобно не вызывать меня в сборную, чтобы не сталкиваться с расизмом. Повторюсь, совершенно точно не моя вина, что меня нет в национальной команде», — цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на Canal+.

Также Балотелли добавил, что упорно тренируется не для того, чтобы покидать поле, когда кто-то свистит в его адрес из-за цвета кожи.

Ранее сообщалось, что Колобков назвал Чалова лучшим футболистом чемпионата России.