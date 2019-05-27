Футболист Балотелли назвал причину, по которой его не вызывают в сборную Италии

Короткая ссылка
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли считает, что причиной, по которой его игнорирует тренерский штаб сборной, является расизм на трибунах.
Футболист Балотелли назвал причину, по которой его не вызывают в сборную Италии
  • Reuters

«Если я не попадаю в национальную сборную, то это частично и моя вина. Например, когда я играл за «Ливерпуль», выглядел не лучшим образом, и меня не вызвали. Но есть и другие причины. Не знаю, связано это с моим сильным характером или с чем-то другим. Удобно не вызывать меня в сборную, чтобы не сталкиваться с расизмом. Повторюсь, совершенно точно не моя вина, что меня нет в национальной команде», — цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на Canal+.

Также Балотелли добавил, что упорно тренируется не для того, чтобы покидать поле, когда кто-то свистит в его адрес из-за цвета кожи.

Ранее сообщалось, что Колобков назвал Чалова лучшим футболистом чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить