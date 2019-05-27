Колобков не согласен с мнением, что сборная России по хоккею провалила ЧМ

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Министр спорта России Павел Колобков не считает, что национальная хоккейная сборная провалила чемпионат мира в Словакии, заняв на нём третье место.
Колобков не согласен с мнением, что сборная России по хоккею провалила ЧМ
  • ©Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Не считаю, что наша команда провалила турнир, завоевав бронзовые медали. У финнов очень сильная команда, которая тактически грамотно подготовлена», — приводит слова министра ТАСС.

Он отметил, что допущенные ошибки будут разобраны с Федерацией хоккея России. По его мнению, команде необходимо сделать правильные выводы из поражения.

«Хоккей — командная игра, хотя звёзды тоже важны. Но побеждает тактика, выполнение тренерской установки. Как болельщик я расстроен, но с точки зрения развития спорта ничего страшного я не вижу», — сказал Колобков.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что на ЧМ-2019 была лучшая сборная России за всё время.

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