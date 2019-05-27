Глава IIHF считает, что на ЧМ-2019 была лучшая сборная России за всё время
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«Я увидел очень хорошую сборную Финляндии. Она очень организованная, показала плотную игру. Российской команде было тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему», — цитирует главу организации ТАСС.
По его мнению, сборная России была в великолепном составе.
«Я видел на нынешнем турнире лучшую сборную России за всё время, даже без Панарина, с великолепными вратарями», — сказал Фазель.
Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.
Ранее Евгений Малкин поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России на ЧМ по хоккею.