Глава IIHF считает, что на ЧМ-2019 была лучшая сборная России за всё время

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Глава IIHF считает, что на ЧМ-2019 была лучшая сборная России за всё время
  • ©fhr.ru

«Я увидел очень хорошую сборную Финляндии. Она очень организованная, показала плотную игру. Российской команде было тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему», — цитирует главу организации ТАСС.

По его мнению, сборная России была в великолепном составе. 

«Я видел на нынешнем турнире лучшую сборную России за всё время, даже без Панарина, с великолепными вратарями», — сказал Фазель.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее Евгений Малкин поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России на ЧМ по хоккею.

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