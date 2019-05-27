Сборная Канады по хоккею стала первой в истории командой, завоевавшей 50 медалей ЧМ

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Сборная Канады стала первой командой в истории чемпионатов мира по хоккею, которой удалось достичь отметки в 50 медалей на турнире.
Сборная Канады по хоккею стала первой в истории командой, завоевавшей 50 медалей ЧМ
  • © Reuters

На мировом первенстве в Словакии канадцы в финале уступили Финляндии со счётом 1:3 и стали обладателями серебряных наград. 

Таким образом, Канада завоевала 50 медалей чемпионатов мира. Всего у канадской сборной 26 золотых, 15 серебряных и девять бронзовых наград.

Второе место по этому показателю делят сборные России (27 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых) и Швеции (11 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых). У этих национальных команд по 47 наград. 

Ранее Селянне поздравил сборную Финляндии по хоккею с победой на ЧМ.

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