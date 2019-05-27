Бердыев рассказал, когда будет принято решение о его будущем в «Рубине»

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Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, когда будет принято решение по поводу его будущего.

«Через несколько дней после этой игры будет принято решение о моём будущем. Будет разговор с советом директоров, после чего примем решение», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

В заключительном матче сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» уступил «Краснодару» со счётом 0:1. По итогам чемпионата казанцы заняли 11-е место с 36 очками. 

До этого в СМИ появилась информация, что Бердыев покинет команду после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что «Рубин» определился с кандидатами на должность главного тренера.

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