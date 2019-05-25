СМИ: «Рубин» определился с кандидатами на должность главного тренера

Короткая ссылка
По информации прессы, казанский «Рубин» готовится к уходу главного тренера команды Курбана Бердыева.
СМИ: «Рубин» определился с кандидатами на должность главного тренера
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как передаёт «Бизнес Online», руководство «Рубина» намерено принять отставку Курбана Бердыева по окончании нынешнего сезона.

В числе приоритетных кандидатов на должность наставника команды называют Игоря Черевченко из «Арсенала» и Рашида Рахимова из «Ахмата». Также рассматривается кандидатура Роберта Евдокимова.

Решение по новому главному тренеру команды зависит от вердикта Спортивного арбитражного суда по апелляции на участие команды в европейских клубных турнирах. Если она не будет удовлетворена, то «Рубин» будет рассматривать кандидатуры Романа Шаронова или нынешнего наставника «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева.

Ранее сообщалось, что Бердыев поставил под сомнение свой уход из «Рубина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить