СМИ: «Рубин» определился с кандидатами на должность главного тренера

По информации прессы, казанский «Рубин» готовится к уходу главного тренера команды Курбана Бердыева.

Как передаёт «Бизнес Online», руководство «Рубина» намерено принять отставку Курбана Бердыева по окончании нынешнего сезона.

В числе приоритетных кандидатов на должность наставника команды называют Игоря Черевченко из «Арсенала» и Рашида Рахимова из «Ахмата». Также рассматривается кандидатура Роберта Евдокимова.

Решение по новому главному тренеру команды зависит от вердикта Спортивного арбитражного суда по апелляции на участие команды в европейских клубных турнирах. Если она не будет удовлетворена, то «Рубин» будет рассматривать кандидатуры Романа Шаронова или нынешнего наставника «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева.

Ранее сообщалось, что Бердыев поставил под сомнение свой уход из «Рубина».