Защитник «Ахмата» Родолфо завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб команды

Бразильский защитник клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Родольфо прекращает профессиональные выступления и готовится начать тренерскую карьеру.

«Бразильский защитник «Ахмата» Родолфо завершил игровую карьеру. Он сыграл более 80 матчей за грозненцев, забив 5 голов. Президент клуба предложил бразильцу войти в тренерский штаб команды. К новым обязанностям Родолфо приступит во время летних сборов», — гласит сообщение пресс-службы «Ахмата».

Футболист выступал за клуб из Грозного с 2015 года. Ранее в России он выступал за московский «Локомотив».

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