Месси выиграл «Золотую бутсу»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Европы в шестой раз в карьере.

Забив 36 голов в чемпионате Испании, Лионель Месси победил в гонке за «Золотую бутсу». На счету аргентинца 72 очка, ближайший преследователь, Килиан Мбаппе из ПСЖ, набрал 66 пунктов.

Футболисты, выступающие в топ-5 лиг Европы, получают по два очка за каждый забитый мяч в чемпионате. Голы в турнирах, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 6 по 21, оцениваются в 1,5 балла. Бомбардиры из остальных чемпионатов получают одно очко за каждый забитый мяч.

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