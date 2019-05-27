Тренер сборной Финляндии по хоккею: мы добились большой победы как команда и страна

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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, команда которого стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финальном матче команду Канады, не скрывал эмоций после победы.

«Братислава — счастливое место для сборной Финляндии и для меня лично как для тренера. Мы добились большой победы как команда и страна. Вместе с подготовкой мы шли вместе семь недель. Мы очень сильны ментально и физически. Мы сыграли 10 матчей за семь дней, пропустив всего один гол в двух главных встречах турнира против таких команд как Россия и Канада», — сказал Ялонен.

В последний раз сборная Финляндии по хоккею побеждала на чемпионате мира в 2011 году. Тогда турнир также проходил в Словакии, а главным тренером команды был Юкка Ялонен.

Ранее капитан сборной Финляндии по хоккею сказал, что он просто очень хотел победить.

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