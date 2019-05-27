Капитан сборной Финляндии по хоккею: я просто очень хотел победить

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила, оформивший дубль в финале чемпионата мир по хоккею, рассказал о том, что его мотивировало на победу в турнире.

«Никогда не знаешь, как всё может сложиться. Надо просто упорно работать, и ты можешь получить такой подарок, как этот. Я просто очень хотел победить, ведь особо ничего не выигрывал в карьере. Очень хотел получить этот титул, и теперь он у нас есть», — сказал Анттила после финала.

На счету капитана сборной Финляндии победные шайбы в полуфинальном матче против команды России и в финале против канадцев.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной Канады Теодор отметил лучших игроков Финляндии в финале ЧМ.