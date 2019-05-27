«Интер» обыграл «Эмполи» и завоевал право выступить в Лиге чемпионов

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Команда Лучано Спаллетти в рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу обыграла «Эмполи» и сумела удержать четвёртую строчку в турнирной таблице.

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой «Интера» со счётом 2:1.

Единственный мяч гостей на счету Хамеда Траоре.

У «Интера» забивали Бальде Кейта и Раджа Наингголлан. На 61-й минуте форвард миланцев Мауро Икарди не реализовал пенальти.

«Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» не сумел избежать понижения в классе, заняв 18-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» без Криштиану Роналду уступил «Сампдории» в матче чемпионата Италии.

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