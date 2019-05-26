Олимпийский чемпион по плаванию Фелпс рассказал о психологических проблемах

Американский пловец Майкл Фелпс, имеющий 23 золотые медали Олимпийских игр, признался, что в сложные периоды жизни обращался к психиатру.

«Я испытывал проблемы из-за тревоги и депрессии, не знал, хочу ли я жить дальше. Когда я упал так низко, то решил попросить помощи у лицензированного специалиста. В результате это решение спасло мне жизнь. Не надо дожидаться такого момента», — написал Фелпс в Twitter.

Американец завершил профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что пловец Колесников опроверг слухи о проблемах со здоровьем и окончании карьеры.