Олимпийский чемпион по плаванию Фелпс рассказал о психологических проблемах
- Reuters
«Я испытывал проблемы из-за тревоги и депрессии, не знал, хочу ли я жить дальше. Когда я упал так низко, то решил попросить помощи у лицензированного специалиста. В результате это решение спасло мне жизнь. Не надо дожидаться такого момента», — написал Фелпс в Twitter.
Американец завершил профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что пловец Колесников опроверг слухи о проблемах со здоровьем и окончании карьеры.