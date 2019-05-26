Ржига о матче за бронзу ЧМ с Россией: Василевский был очень хорош

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды России в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Невероятный матч в исполнении моей команды. К сожалению, мы не смогли добиться победы. Вчерашняя игра отняла много сил, мы не успели восстановиться. Василевский был очень хорош. Он отбил 50 бросков. В остальном мы были сильнее и здорово сыграли», — заявил Ржига.

Сборная Чехии проиграла России в матче за третье место на чемпионате мира в серии буллитов, тем самым в пятый раз в своей истории став по итогам мирового первенства четвёртой. В активе чехов шесть побед, одно второе и пять третьих мест за историю выступления на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Чехией.