Ковальчук назвал причины поражения сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею
- Reuters
«Это был самый худший матч на чемпионате. К сожалению, он пришёлся на полуфинал. Но финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта. Но всё равно мы обязаны были находить моменты», — заявил Ковальчук.
Он отметил, что хоккей — это спорт, а в спорте подобные вещи случаются.
«Удача была на их стороне. В одной игре может всё случиться. Нужно выходить с самого начала, а они не давали нам играть агрессивно. Они выбрасывали шайбу», — добавил форвард.
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале со счётом 1:0, а затем в матче за третье место по буллитам взяла верх над командой Чехии.
Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Чехией.