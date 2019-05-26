Ковальчук назвал причины поражения сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею

Нападающий и капитан сборной России Илья Ковальчук высказался о причинах поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года.

«Это был самый худший матч на чемпионате. К сожалению, он пришёлся на полуфинал. Но финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта. Но всё равно мы обязаны были находить моменты», — заявил Ковальчук.

Он отметил, что хоккей — это спорт, а в спорте подобные вещи случаются.

«Удача была на их стороне. В одной игре может всё случиться. Нужно выходить с самого начала, а они не давали нам играть агрессивно. Они выбрасывали шайбу», — добавил форвард.

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале со счётом 1:0, а затем в матче за третье место по буллитам взяла верх над командой Чехии.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Чехией.