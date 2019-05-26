Тренер «Арсенала» рассказал о возможных проблемах с комплектованием команды на следующий сезон

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о возможных сложностях с комплектованием команды на предстоящий сезон.

«По футболистам пока ведутся переговоры с клубами, которым они принадлежат, в ближайшие 10—14 дней мы поймём, с чем будем работать. Конечно, меня это очень настораживает, в случае ухода ключевых исполнителей нам, по сути, придётся собирать новую команду, а летнее трансферное окно слишком короткое для того, чтобы полноценно решить эту задачу», — заявил Черевченко по завершении матча 30-го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Арсенал» получил путёвку в Лигу Европы после того, как московский «Локомотив», гарантировавший себе выступление в Лиге чемпионов, выиграл Кубок России.

Ранее Гурам Аджоев рассказал, что УЕФА нашёл недочёты на стадионе «Арсенала».