Тренер «Арсенала» рассказал о возможных проблемах с комплектованием команды на следующий сезон

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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о возможных сложностях с комплектованием команды на предстоящий сезон.
Тренер «Арсенала» рассказал о возможных проблемах с комплектованием команды на следующий сезон
  • РИА Новости

«По футболистам пока ведутся переговоры с клубами, которым они принадлежат, в ближайшие 10—14 дней мы поймём, с чем будем работать. Конечно, меня это очень настораживает, в случае ухода ключевых исполнителей нам, по сути, придётся собирать новую команду, а летнее трансферное окно слишком короткое для того, чтобы полноценно решить эту задачу», — заявил Черевченко по завершении матча 30-го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Арсенал» получил путёвку в Лигу Европы после того, как московский «Локомотив», гарантировавший себе выступление в Лиге чемпионов, выиграл Кубок России.

Ранее Гурам Аджоев рассказал, что УЕФА нашёл недочёты на стадионе «Арсенала».

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