Аджоев рассказал, что УЕФА нашёл недочёты на стадионе «Арсенала»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о визите представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с предстоящими выступлениями клуба в Лиге Европы.

«К нам приезжали представители УЕФА, провели проверку, мы с ними пообщались. Конечно, комиссией были отмечены некоторые недочёты, но они незначительные. Благодаря поддержке губернатора мы успеем подготовить арену в срок», — приводит слова Аджоева Sport24.

«Арсенал» получил путёвку после того, как московский «Локомотив», гарантировавший себе выступление в Лиге чемпионов, выиграл Кубок России.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в ЛЕ.