Аджоев рассказал, что УЕФА нашёл недочёты на стадионе «Арсенала»
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«К нам приезжали представители УЕФА, провели проверку, мы с ними пообщались. Конечно, комиссией были отмечены некоторые недочёты, но они незначительные. Благодаря поддержке губернатора мы успеем подготовить арену в срок», — приводит слова Аджоева Sport24.
«Арсенал» получил путёвку после того, как московский «Локомотив», гарантировавший себе выступление в Лиге чемпионов, выиграл Кубок России.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в ЛЕ.