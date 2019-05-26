Нестеров пропустит матч за бронзу ЧМ по хоккею из-за травмы
- Reuters
Нестеров был включён в состав на матч, но вскоре вместо него в заявку внесли Артёма Зуба. Как сообщили в Федерации хоккея России, Нестеров получил повреждение.
Таким образом, сочетания звеньев на матч с чехами выглядят следующим образом:
— вратарь: Василевский (Георгиев);
— Орлов — Зайцев, Григоренко — Малкин — Дадонов;
— Хафизуллин — Сергачёв, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
— Гавриков — Задоров, Гусев — Анисимов — Кучеров;
— Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
Встреча состоится в Братиславе 26 мая в 16:45 мск.
Ранее Милош Ржига рассказал о выборе голкипера на матч за бронзу ЧМ с Россией.