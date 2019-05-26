Нестеров пропустит матч за бронзу ЧМ по хоккею из-за травмы

Защитник сборной России Никита Нестеров не примет участия в матче с командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Reuters

Нестеров был включён в состав на матч, но вскоре вместо него в заявку внесли Артёма Зуба. Как сообщили в Федерации хоккея России, Нестеров получил повреждение. Таким образом, сочетания звеньев на матч с чехами выглядят следующим образом: — вратарь: Василевский (Георгиев); — Орлов — Зайцев, Григоренко — Малкин — Дадонов; — Хафизуллин — Сергачёв, Овечкин — Кузнецов — Капризов; — Гавриков — Задоров, Гусев — Анисимов — Кучеров; — Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов. Встреча состоится в Братиславе 26 мая в 16:45 мск. Ранее Милош Ржига рассказал о выборе голкипера на матч за бронзу ЧМ с Россией.