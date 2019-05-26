Нестеров пропустит матч за бронзу ЧМ по хоккею из-за травмы

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Защитник сборной России Никита Нестеров не примет участия в матче с командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Нестеров пропустит матч за бронзу ЧМ по хоккею из-за травмы
  • Reuters

Нестеров был включён в состав на матч, но вскоре вместо него в заявку внесли Артёма Зуба. Как сообщили в Федерации хоккея России, Нестеров получил повреждение.

Таким образом, сочетания звеньев на матч с чехами выглядят следующим образом: 

— вратарь: Василевский (Георгиев);

— Орлов — Зайцев, Григоренко — Малкин — Дадонов;

— Хафизуллин — Сергачёв, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

— Гавриков — Задоров, Гусев — Анисимов — Кучеров;

— Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

Встреча состоится в Братиславе 26 мая в 16:45 мск.

Ранее Милош Ржига рассказал о выборе голкипера на матч за бронзу ЧМ с Россией.

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