Стал известен состав сборной России на матч с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею

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Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильёй Воробьёвым огласил состав национальной команды на матч со сборной Чехии за третье место на чемпионате мира 2019 года.
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, сочетания звеньев на предстоящий матч выглядят следующим образом:

— вратарь: Василевский (Георгиев);

— Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

— Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

— Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

— Задоров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

Встреча состоится в Братиславе 26 мая в 16:45 мск.

Ранее главный тренер сборной Чехии Милош Ржига высказал мнение относительно предстоящего матча с национальной командой России.

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