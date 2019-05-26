Стал известен состав сборной России на матч с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильёй Воробьёвым огласил состав национальной команды на матч со сборной Чехии за третье место на чемпионате мира 2019 года.

Reuters

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, сочетания звеньев на предстоящий матч выглядят следующим образом: — вратарь: Василевский (Георгиев); — Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов; — Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов; — Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров; — Задоров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов. Встреча состоится в Братиславе 26 мая в 16:45 мск. Ранее главный тренер сборной Чехии Милош Ржига высказал мнение относительно предстоящего матча с национальной командой России.