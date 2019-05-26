Стал известен состав сборной России на матч с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, сочетания звеньев на предстоящий матч выглядят следующим образом:
— вратарь: Василевский (Георгиев);
— Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
— Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
— Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
— Задоров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
Встреча состоится в Братиславе 26 мая в 16:45 мск.
Ранее главный тренер сборной Чехии Милош Ржига высказал мнение относительно предстоящего матча с национальной командой России.