Быков заявил, что сборная России должна закончить на победной ноте ЧМ по хоккею

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что национальная команда, которая встречается в матче за бронзу с Чехией, должна закончить чемпионат мира на победной ноте.

«Нужно продолжать работать и стараться быть ещё лучше в следующем году, а сейчас наша команда должна закончить этот турнир на победной ноте», — цитирует специалиста ТАСС.

Он отметил, что в этом году собралась прекрасная сборная, но в спорте иногда не всё может получиться. Он добавил, что все были расстроены после поражения от Финляндии.

«Но жизнь продолжается, мы должны быть сильными, должны двигаться дальше, работать с молодёжью, чтобы в наш хоккей был ещё больший приток молодых и талантливых игроков», — сказал Быков.

Россия в полуфинале проиграла Финляндии со счётом 0:1. В матче за третье место россияне 26 мая встретятся с командой Чехии.

Ранее Буре объяснил поражение сборной России по хоккею от Финляндии.