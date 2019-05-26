Буре объяснил поражение сборной России по хоккею от Финляндии

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре назвал причины поражения национальной команды от Финляндии в матче полуфинала чемпионата мира в Словакии.

«Было заметно, что наша команда свалилась в вязкую игру, которую смогли навязать нам финны, а такая игра нам не подходит. Конечно, по уровню и мастерству наша команда была сильнейшей на турнире, но мы не должны были давать сопернику возможность диктовать ход игры», — приводит слова эксперта Sport24.

Он также считает несправедливой критику, обрушившуюся на сборную после поражения, учитывая тот факт, как болельщики сначала восхищались игрой подопечных Ильи Воробьёва на турнире.

«У финнов была далеко не самая сильная сборная, но даже в таком составе они не отошли от своей стратегии, гнули свою линию и сумели добиться своего», — сказал Буре.

Россия в полуфинале проиграла Финляндии со счётом 0:1. В матче за третье место россияне 26 мая встретятся с командой Чехии.

Ранее Плющев ответил на вопрос, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России.