Футболист «Ливерпуля»: у Месси есть право говорить всё, что он хочет
- Reuters
«Месси был недоволен. Когда мы шли в раздевалки на перерыв, он выдал в мою сторону тираду на испанском. Он называл меня словом, которое переводится как «осёл», — цитирует игрока The Daily Mail.
По мнению Милнера, аргентинец просто пытался его задеть, поэтому он ушёл в раздевалку и не стал разговаривать с Месси по этому поводу.
«Я восхищаюсь им, и у него есть право говорить всё, что он хочет. Я поддался на его финт — не я первый и не я последний. Он невероятный игрок», — сказал Милнер.
«Ливерпуль» одолел «Барселону» в двухматчевом противостоянии и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэмом».
Ранее «Барселона» поздравила Месси с завоеванием шестой «Золотой бутсы» в карьере.