Футболист «Ливерпуля»: у Месси есть право говорить всё, что он хочет

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, как нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на грубое нарушение им правил в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Месси был недоволен. Когда мы шли в раздевалки на перерыв, он выдал в мою сторону тираду на испанском. Он называл меня словом, которое переводится как «осёл», — цитирует игрока The Daily Mail.

По мнению Милнера, аргентинец просто пытался его задеть, поэтому он ушёл в раздевалку и не стал разговаривать с Месси по этому поводу.

«Я восхищаюсь им, и у него есть право говорить всё, что он хочет. Я поддался на его финт — не я первый и не я последний. Он невероятный игрок», — сказал Милнер.

«Ливерпуль» одолел «Барселону» в двухматчевом противостоянии и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэмом».

Ранее «Барселона» поздравила Месси с завоеванием шестой «Золотой бутсы» в карьере.