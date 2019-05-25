«Барселона» поздравила Месси с завоеванием шестой «Золотой бутсы» в карьере
- Reuters
«36 голов в Примере = «Золотая бутса» — 2018/19. Поздравляем, Лео», — гласит запись в официальном Twitter-аккаунте клуба.
Лионель Месси лидирует в гонке за «Золотую бутсу», имея 72 очка. Его ближайший преследователь Килиан Мбаппе завершил сезон с 66 баллами.
Обладатель «Золотой бутсы» определяется путём умножения количества голов футболиста на коэффициент сложности чемпионата, в котором он выступает. Игроки из топ-5 европейских чемпионатов имеют наивысший коэффициент — 2,0.
Ранее сообщалось, что Мбаппе забил «Реймсу» в 38-м туре Лиги 1, но не приблизился к Месси в гонке за «Золотую бутсу».