«Барселона» поздравила Месси с завоеванием шестой «Золотой бутсы» в карьере

Пресс-служба «Барселоны» заранее опубликовала поздравление капитану команды Лионелю Месси, который имеет шансы стать шестикратным обладателем «Золотой бутсы».

«36 голов в Примере = «Золотая бутса» — 2018/19. Поздравляем, Лео», — гласит запись в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Лионель Месси лидирует в гонке за «Золотую бутсу», имея 72 очка. Его ближайший преследователь Килиан Мбаппе завершил сезон с 66 баллами.

Обладатель «Золотой бутсы» определяется путём умножения количества голов футболиста на коэффициент сложности чемпионата, в котором он выступает. Игроки из топ-5 европейских чемпионатов имеют наивысший коэффициент — 2,0.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забил «Реймсу» в 38-м туре Лиги 1, но не приблизился к Месси в гонке за «Золотую бутсу».