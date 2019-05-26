«Спартак» огласил стартовый состав на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом»
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Как сообщается в Twitter красно-белых, Олег Кононов принял решение с первых минут выпустить Александра Максименко, Андрея Ещенко, Георгия Джикию, Илью Гапонова, Айртона, Александра Ташаева, Аяза Гулиева, Романа Зобнина, Лоренсо Мельгарехо, Наиля Умярова и Зе Луиша.
Встреча состоится в 14:00 мск на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Ранее Денис Глушаков опубликовал мем о трансферной политике «Спартака».
🔴⚪ Стартовый состав красно-белых#ОренбургСпартак#Спартакpic.twitter.com/IAdbYeyAIz— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 мая 2019 г.