Третьяк: Овечкин — патриот России, даже с травмой приезжал играть за сборную

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что игроки, которые выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), приезжают на чемпионат мира биться за страну.
Третьяк: Овечкин — патриот России, даже с травмой приезжал играть за сборную
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«Игроки из НХЛ могли бы уехать отдыхать в Майами, но они приезжают в сборную, чтобы биться за страну. Помню, Овечкин даже с повреждением приезжал биться, он — патриот», — цитирует главу ФХР Sport24.

Он отметил, что раньше существовала проблема в позиции тренеров, которые думали, что игроки из НХЛ будут плохо выступать за сборную, но впоследствии всё изменилось. 

«Даже шведы нам завидуют, что у нас нет отказников. Мы в этом плане очень много работали и всегда благодарим игроков из НХЛ за то, что они приезжают защищать честь страны», — сказал Третьяк.

Россия в полуфинале проиграла Финляндии со счётом 0:1. В матче за третье место россияне встретятся с командой Чехии. Матч за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее Алексей Житник выразил мнение, что сборную России под руководством Ильи Воробьёва одолели по системе его отца.

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