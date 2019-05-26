Дзюба оценил возможность переезда в Англию

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба оценил возможность переезда в Англию.
Дзюба оценил возможность переезда в Англию
  • РИА Новости

«Англия? Тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно», — пояснил он.

При этом футболист рассказал о своих стимулах после победы клуба в чемпионате России.

«Если говорить о «Зените», то, во-первых, будет Лига чемпионов. Во-вторых, хотелось бы стать чемпионом России второй раз подряд. Это было бы круто. Если о сборной, то надо попасть на чемпионат Европы и оказаться в заявке сборной в 2020 году», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Ранее Дзюба отметил, что стал одним из творцов победы «Зенита» в чемпионате России.

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