Дзюба: меня не протащили, я стал одним из творцов победы «Зенита» в чемпионате России

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что ещё не до конца осознал победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дзюба: меня не протащили, я стал одним из творцов победы «Зенита» в чемпионате России
  • © Global Look Press

«Я просто не могу ещё сам до конца понять, что случилось. Сейчас на душе какое-то умиротворение от того, что всё сложилось. Хотя, конечно, доволен и счастлив», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Он отметил, что золотая медаль является для него долгожданной и ему было бы очень обидно не получить этот трофей.

«Эта медаль дорога ещё и тем, что меня не протащили к первому месту, а я сам стал одним из творцов победы. Конечно же, без нас всех она была бы невозможна. Но мне довелось поучаствовать в этом чемпионстве максимально», — сказал Дзюба.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард сыграл 26 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт.

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