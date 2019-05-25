«Спортинг» завоевал Кубок Португалии по футболу, обыграв по пенальти «Порту»

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Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Порту» в финале Кубке Португалии по футболу.
«Спортинг» завоевал Кубок Португалии по футболу, обыграв по пенальти «Порту»
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Встреча, прошедшая на стадионе «Насьонал» в Оэйраше, завершилась со счётом 2:2 (5:4).

В составе «Спортинга» отличились Перейра Данилу и Бас Дост. За «Порту» забили Тикиньо и Аугусто Фелипе.

В серии послематчевых пенальти «Спортинг» взял верх — 5:4. Один удар в составе лиссабонской команды не реализовал Бост, у «Порту» промахи допустили Пепе и Фернандо.

Таким образом, «Спортинг» завоевал свой 21-й Кубок Португалии и первый с сезона-2014/15. В активе «Порту» осталось 20 трофеев.

Ранее Андре Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».

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