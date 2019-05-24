Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш подтвердил свою заинтересованность в работе во французском «Марселе».

«Марсель» уже хотел сотрудничества со мной, однако я тогда выбрал «Зенит». Французский клуб — это большая история, мне интересен этот проект. Если ко мне обратится руководство, то я с удовольствием проведу переговоры», — приводит слова Виллаша-Боаша L`Equipe.

Нынешний наставник «Марселя» Руди Гарсия подал в отставку после того, как не сумел вывести команду в еврокубки.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель».