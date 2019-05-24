Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру во Франции.
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, 41-летний специалист уже провёл переговоры с клубом.

Нынешний наставник «Марселя» Руди Гарсия подал в отставку после того, как не сумел вывести команду в еврокубки.

Виллаш-Боаш, помимо «Зенита», работал в таких клубах, как «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Порту». Последним на данный момент местом работы португальца является китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Рамос может уйти из «Реала».

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